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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, adliyeye sevk edildi

İstanbul'da evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Parlak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Parlak, daha sonra polislerce adliyeye götürüldü.

Banu Parlak, sosyal medya hesabından silahlı video paylaşması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış, evindeki aramada ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirilmişti.