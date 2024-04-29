Sosyal medya fenomeni Neşet Turan kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti (Neşet Turan kimdir)

'Yürüyen Adam' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, Kayseri’den İstanbul’a yayan gitmek üzere sekiz gün evvel iki arkadaşıyla birlikte yola çıktı.

Arkadaşlarıyla İstanbul’a doğru yürüyen Turan’a dün 20.30 sıralarında Aksaray Sapmaz köyü civarında kamyon çarptı. Turan kamyon çarptığı sırada canlı yayındaydı.

Ağır yaralanan Neşet Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Turan’ın defnedilmek üzere memleketi Kayseri’ye götürüldüğü öğrenildi.

Neşet Turan'a çaptıktan sonra kaçan şoför B.Ç. jandarma tarafından yakalandı. B.Ç. "Çarpma sesi duydum. Bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. İnsan olduğunu fark etseydim dururdum. Evime gidip uyudum" dedi. B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.