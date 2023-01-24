Sosyal yardım ödemeleri artışlı şekilde hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Yanık, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığının 1536 liradan 1997 liraya yükseldiğini bildirdi.

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 1226 liradan 1594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının 1840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldiğini ifade eden Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da 1226 liradan 1594 liraya çıkarıldığını aktardı.

Evde bakım yardımı 4 bin 336 liraya çıktı

Aylık ortalama 560 bin engelliye yapılan evde bakım yardımının, bu yıl Ocak-Temmuz dönemi için 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıktığını kaydeden Bakan Yanık, geçen yıl toplam 18 milyar lira evde bakım yardımında bulunduklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını, bu kapsamda SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının, ortalama 2 bin 337 liradan 3 bin 38 liraya yükseldiğini kaydetti.

Koruyucu ailelere yapılan ödemeler 4 bin 853 liraya artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 3 bin 644 liradan 4 bin 853 liraya artırıldığını belirtti.