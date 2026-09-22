Sözleşmeli erbaş ve er kamu istihdam başvuru ekranı... Başvuru nasıl yapılır? İşte kılavuz

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Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı duyuru ile Sözleşmeli erbaş ve er kamu istihdam başvuru ekranının açıldığını belirtti.

Başvurular 22 Eylül 12 Ekim saat 22.30'a kadar yapılacak. Ön başvurular, e-Devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Adayların faaliyet süresi boyunca MERNİS'te kayıtlı yerleşim yeri adresi ile fiilen ikamet ettikleri adres bilgilerinin güncel ve doğru olması gerekmekte. Yerleşim yeri adresi ile fiilen ikamet edilen adresin farklı olması halinde, adayların ilgili bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

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Ön başvuru kılavuzu için tıklayınız