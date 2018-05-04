SP Genel Başkanı: Bu bir seçim işbirliğidir

04 Mayıs 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek kayıtlı olduğu Çankaya 3. İlçe Seçim Kurulu'nda cumhurbaşkanı adayı için imza verdi.

Cumhurbaşkanı aday gösterme formunda, "cumhurbaşkanı adayım" kısmına kendi adını yazan Karamollaoğlu, ilgili formun bir nüshasını da gazetecilere gösterdi.

İmza işleminin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. Bir görevi yerine getirdik. Bu ilk adım. İnşallah imzalar süratle toparlanır. Arkasından tam olarak çalışmalar başlayacak." diye konuştu.

Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile yapacakları ittifaka ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

"İttifak konusu da zaten bu sıralarda gerçekleşecek. Bu bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gidilecektir. Bu da aslında memlekette huzur ve barışın bir arada olmanın ilk adımıdır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun."

100 bin imzanın bugün tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, "Cumaya biterse memnun oluruz. 100 bin imza toplandıktan sonrası ekstra olarak gelir." karşılığını verdi.