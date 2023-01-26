SPK'dan Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık'a para cezası

SPK, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık'a 139 bin 566 lira para cezası kesti.

Sermaye Piyasası Kurulu aldığı kararlarla ilgili bir bülten yayınladı. Bültende bazın şirketlerle ilgili alınan kararlar dikkat çekti. Bunlarda biri Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık'la ilgili olanıydı.

139 bin 566 lira idari para cezası

Bültende yer alan bilgilere göre Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık, SPK'nın incelemelerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle 139 bin 566 lira idari para cezası ödeyecek.