SPK'dan Marbaş Menkul Değerler yöneticilerine milyonlarca liralık ceza

SPK bülteninde yer alan karara göre, Marbaş Menkul Değerler AŞ nezdinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, görev ihmali, Kurula yanıltıcı açıklamalarda bulunulması, gerçeği doğru yansıtmayan belge düzenlenmesi, lisanssız personel çalıştırılması ve çıkar çatışmasına yol açabilecek uygulamalar gibi çok sayıda aykırılık tespit edildi.

Bu kapsamda, 27 Mayıs 2020-2 Eylül 2024 döneminde Genel Müdür olarak görev yapan Ender Sarı'ya iki ayrı fiil nedeniyle toplam 4 milyon 745 bin 323 lira 18 kuruş idari para cezası verildi. Sarı'ya, görevinin gerektirdiği azami dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle 1 milyon 663 bin 944 lira 88 kuruş, Kurula yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulunması nedeniyle ise 3 milyon 81 bin 378 lira 30 kuruş ceza uygulandı.

17 Ekim 2019'dan itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ebru Dursun'a üç ayrı ihlal nedeniyle toplam 5 milyon 795 bin 395 lira 68 kuruş ceza kesildi. Dursun'a, görevinde gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle 1 milyon 663 bin 944 lira 88 kuruş, Kurula yanıltıcı açıklamalarda bulunması nedeniyle 3 milyon 81 bin 378 lira 30 kuruş ve gerçeği doğru yansıtmayan belge düzenlenmesi nedeniyle 1 milyon 50 bin 72 lira 50 kuruş idari para cezası verildi.

13 Mart 2025-1 Eylül 2023 tarihleri arasında Bireysel Portföy Yönetimi Birimi Yöneticisi olarak görev yapan Faik Sezen hakkında da üç ayrı aykırılık nedeniyle toplam 5 milyon 795 bin 395 lira 68 kuruş ceza uygulanmasına karar verildi. Sezen'e, bilgi işlem sistemlerinde kendisine tahsis edilen hesabı başka bir personele kullandırması nedeniyle 1 milyon 663 bin 944 lira 88 kuruş, gerçeği doğru yansıtmayan belge düzenlenmesi nedeniyle 1 milyon 50 bin 72 lira 50 kuruş ve Kurula yanıltıcı açıklamalarda bulunması nedeniyle 3 milyon 81 bin 378 lira 30 kuruş ceza verildi.

1 Eylül 2023-2 Mayıs 2024 döneminde Genel Müdür Danışmanı olarak görev yapan Selçuk Kayalı'ya ise dört ayrı ihlal nedeniyle toplam 12 milyon 325 bin 513 lira 20 kuruş idari para cezası kesildi. Kayalı'nın, gerekli lisansa sahip olmadan lisansa tabi görevlerde çalıştığı, başka personele tahsis edilen hesapları kullandığı, çıkar çatışmasına neden olabilecek görevler üstlendiği ve şirket iç düzenlemelerine aykırı şekilde kendi yatırım hesaplarında işlem yaptığı tespit edildi.

SPK'nın söz konusu kararıyla, dört yöneticiye uygulanan idari para cezası tutarı 28 milyon 661 bin 627 lira 74 kuruşa ulaştı.