Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi

Genel müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Kocakaya, bakanlıkta yapılan devir teslim töreniyle bayrağı yeni genel müdür yardımcısı Rüveyda Çiftçi'ye teslim etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mete Erol da görevi, yeni genel müdür yardımcısı Hakan Bebek'e devretti.

Genel müdürlüğün yönetim hizmetleri daire başkanlığına ise Elif Barut getirildi.