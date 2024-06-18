Spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 20,4 arttı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 120 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 21.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 09.00'da 120 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1275 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1295 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 561 lira 1 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.