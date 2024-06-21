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Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 9,7 arttı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,7 artarak 1 milyar 392 milyon 345 bin 675 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

AA
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da ve 19.00- 21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 106 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 107 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira oldu.