Spot elektrik piyasasında işlem hacmi yüzde 9,7 arttı

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da ve 19.00- 21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 106 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 107 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 500 lira oldu.