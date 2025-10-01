Spotify'da yeni dönem! Abonelik fiyatlarına zam geldi, ücretsiz deneme kaldırıldı

Çevrim içi müzik devi Spotify, Türkiye'deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyle gündemde. Şirket, ülkedeki abonelik ücretlerine ciddi bir artış yaparken, yeni kullanıcılar için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de kaldırdı.

Yeni tarife ile birlikte, bireysel abonelik ücreti aylık 59,99 TL'den 99 TL'ye yükseldi. Diğer paketlerdeki zam oranları ise şu şekilde şekillendi:

Abonelik Tipi Eski Fiyat (Aylık) Yeni Fiyat (Aylık) Bireysel 59,99 TL 99 TL Öğrenci 32,99 TL 55 TL Duo 79,99 TL 135 TL Aile 99,99 TL 165 TL

Yönetim kadrosunda tarihi değişiklik

Fiyat artışlarının yanı sıra, Spotify'da kurumsal yapıyı ilgilendiren büyük bir liderlik değişimi de duyuruldu. Şirketin kurucusu ve CEO'su Daniel Ek, yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü görevini bırakacağını açıkladı.

Ek, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren şirketin yönetim kurulu başkanlığına geçecek. CEO'luk koltuğunu ise mevcut eş başkanlar Alex Norström ve Gustav Söderström devralacak.

Daniel Ek, yeni dönemdeki odağını "Spotify’ın önümüzdeki on yılını şekillendirecek kararlara odaklanacağım" şeklinde ifade etmişti.

Rekabet Kurumu soruşturması devam ediyor

Öte yandan Spotify, zam kararı öncesinde Rekabet Kurumu'nun başlattığı bir soruşturmayla da gündeme gelmişti. Soruşturma, şirketin platformdaki algoritmalarında ayrımcılık yapıp yapmadığı ve uyguladığı fiyat politikasının rakipleri zor durumda bırakıp bırakmadığı iddiaları üzerine yoğunlaşıyor.