Spotify'da yeni dönem! Abonelik fiyatlarına zam geldi, ücretsiz deneme kaldırıldı
Spotify, Türkiye'de abonelik ücretlerine büyük zam yaptı. Bireysel paket 59,99 TL'den 99 TL'ye yükselirken, öğrenci aboneliği, Duo ve aile paketinin de fiyatları arttı. Ayrıca yeni kullanıcılar için sunulan bir aylık ücretsiz deneme seçeneği de kaldırıldı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Daniel Ek de yaklaşık 20 yıl sonra görevini bırakacağını duyurdu. Bu gelişmeler yaşanırken, Spotify'ın Türkiye'de Rekabet Kurumu soruşturması da devam ediyor.
Çevrim içi müzik devi Spotify, Türkiye'deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyle gündemde. Şirket, ülkedeki abonelik ücretlerine ciddi bir artış yaparken, yeni kullanıcılar için sunduğu bir aylık ücretsiz deneme seçeneğini de kaldırdı.
Yeni tarife ile birlikte, bireysel abonelik ücreti aylık 59,99 TL'den 99 TL'ye yükseldi. Diğer paketlerdeki zam oranları ise şu şekilde şekillendi:
|Abonelik Tipi
|Eski Fiyat (Aylık)
|Yeni Fiyat (Aylık)
|Bireysel
|59,99 TL
|99 TL
|Öğrenci
|32,99 TL
|55 TL
|Duo
|79,99 TL
|135 TL
|Aile
|99,99 TL
|165 TL
Yönetim kadrosunda tarihi değişiklik
Fiyat artışlarının yanı sıra, Spotify'da kurumsal yapıyı ilgilendiren büyük bir liderlik değişimi de duyuruldu. Şirketin kurucusu ve CEO'su Daniel Ek, yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü görevini bırakacağını açıkladı.
Ek, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren şirketin yönetim kurulu başkanlığına geçecek. CEO'luk koltuğunu ise mevcut eş başkanlar Alex Norström ve Gustav Söderström devralacak.
Daniel Ek, yeni dönemdeki odağını "Spotify’ın önümüzdeki on yılını şekillendirecek kararlara odaklanacağım" şeklinde ifade etmişti.
Rekabet Kurumu soruşturması devam ediyor
Öte yandan Spotify, zam kararı öncesinde Rekabet Kurumu'nun başlattığı bir soruşturmayla da gündeme gelmişti. Soruşturma, şirketin platformdaki algoritmalarında ayrımcılık yapıp yapmadığı ve uyguladığı fiyat politikasının rakipleri zor durumda bırakıp bırakmadığı iddiaları üzerine yoğunlaşıyor.