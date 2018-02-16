Stockholm Büyükelçiliğine saldırı hazırlığındaki iki kişi yakalandı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binasına boyayla saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen iki kişinin yakalandığı bildirildi.
Gece yarısı Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği binasına saldırı hazırlığındaki iki kişinin Büyükelçilik önünde nöbet tutan İsveç polisi tarafından yakalandığı belirtildi.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ''Polis, şüphelileri gözaltına alarak karakola götürdü. Şüphelilerin çantasında Büyükelçiliğimizin duvarlarına slogan yazmak için sprey boya bulunduğu bildirildi.'' ifadeleri kullanıldı. İsveç polisi, şüphelilerin kimliklerini açıklamadı.
Terör örgütü PKK yandaşı 8 kişi, geçen yıl Büyükelçiliğe şişeler ve taşlarla saldırı düzenlemişti. Örgütün sosyal medyadan propaganda amacıyla paylaştığı saldırıya ilişkin görüntüler, polisin olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından kaldırılmıştı.
Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğine ait park halindeki aracın camı iki hafta önce kimliği belirlenemeyen kişilerce kırılmıştı.