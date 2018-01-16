'Stok bedeli' isteyen akaryakıt dağıtıcısına ceza verilecek

16 Ocak 2018

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından Petrol Piyasası Kanunu'yla ilgili hatırlatma yapılarak 'Bayilerden ulusal stok bedeli talep eden dağıtıcılara cezai işlem uygulanacak' denildi.

"Bilindiği gibi, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile akaryakıt ve LPG dağıtım şirketlerine yıllık satış miktarlarının 20 günlük bölümüne denk düşen miktarı kadar ulusal petrol stoku tutma zorunluluğu getirilmiştir" denilen açıklamada, "Bunun yanı sıra, EPDK tarafından petrol piyasasında faaliyet gösteren dağıtıcı lisans sahiplerinin depolarındaki stoklarının daha etkin biçimde takip edilmesi amacıyla hazırlanan “Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sendikamıza bayilerimiz tarafından yapılan başvurularda, bazı dağıtım şirketlerinin kestikleri faturalarda bayilerden “ulusal stok bedeli” adı altında bir bedel tahsil ettikleri tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"Cezai işlem uygulanacak"

Açıklamanın devamı şu şekilde: "Bunun üzerine Sendikamız konuyu EPDK’ya taşımıştır. Sendikamızın EPDK ile yaptığı görüşmeler sonucunda EPDK yetkilileri, ulusal stok tutma yükümlülüğünün tamamen dağıtıcılara ait olduğunu, bu nedenle bayilerden hiçbir şekilde "ulusal stok bedeli vs." gibi adlar altında bir kesinti yapılamayacağını ve bu uygulamayı yapan dağıtım şirketlerine cezai işlem uygulanacağını kesin bir dille belirtmişlerdir. Dağıtım şirketleri tarafından kendilerine bu şekilde fatura kesilen bayilerimiz Sendikamızla irtibata geçtikleri takdirde Sendikamız konuyu yakından takip edecektir"

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