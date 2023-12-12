Stradesco, iş dünyasını Linkedln Influencerları ile Şirketini Güçlendir Zirvesi’nde buluşturdu

Dijital pazarlama ajansı Stradesco, iş dünyasını geçtiğimiz günlerde Workinton Levent 199'da düzenlediği Linkedln Influencerları ile Şirketini Güçlendir Zirvesi’nde ağırladı. Zirvede dijital pazarlama, teknoloji, insan kaynakları alanlarındaki son trendler ele alındı. Alanında uzman profesyoneller, katılımcılara sektördeki güncel gelişmeleri aktarırken kişisel ve profesyonel gelişime yönelik atölyeler düzenlendi.

Stradesco Ajans Başkanı, LinkedIn İçerik Üreticisi ve Masal Yazarı Zeynep Kömürcü Bulut zirveye dair: “Linkedln özellikle son yıllarda şirketlerin dikkatini üzerine çekmeye başardı. Şirketler ile içerik üreticileri arasında bir köprü haline geldi. Özellikle B2B satış modeline sahip şirketlerin Linkedln içerik üreticileriyle ilerleyen süreçlerde daha çok işbirliği yapacağını öngörüyoruz. LinkedIn Influencer Marketing tarafında B2C’ler için ise ele geçirilmemiş pek çok fırsat var. Gerçekleştirdiğimiz zirvede de influencer pazarlamasının tüm dinamiklerininin yanında şirketleri güçlendirecek kapsamlı konuları masaya yatırdık” dedi.

“Linkedln, yakın gelecekte dijital pazarlama dünyasını şekillendirecek”

Zeynep Kömürcü, “Linkedln, dijital pazarlama stratejilerine yön verirken biz de düzenlediğimiz zirve ile platformun potansiyelini açığa çıkarmayı hedefledik. Katılımcıların hedef kitlelerine organik ve güvenilir bir şekilde ulaşmanın avantajlarını keşfetmelerini sağladık. Ayrıca kendilerine yeni iş ağları oluşturmalarına aracılık ettik” ifadelerini kullandı.

Stradesco Linkedln Influencerları ile Şirketini Güçlendir Zirvesi’nde teknoloji, insan kaynakları ve pazarlama konularında uzman konuşmacıları ağırladı.

Bu kişiler arasında Sinem Işık, Pınar Kaçar Özkent, Tuğçe Aleyna Turan, Selin Madak’ın yanı sıra Kemal Başaranoğlu, Cem Arslan, Hakan Acar, Arda Şahin, Nilüfer Adli Özeren, Sinem Özlük, Umut Kılınç da yer aldı.

Sponsor markalarından da Makarna Lütfen!’den Tuğba Bayburtluoğlu, EasyCep’ten Samet Ensar Sarı, OCTAPULL’dan Emrah Taylan zirveye konuk konuşmacı olarak katıldı.

Sektörel etkinlikler, iş ağı oluşturma şansı sunuyor

Zeynep Kömürcü, devam etkinliği hakkında şunları söyledi: “200 sektör profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen Linkedin Influencerları ile Şirketini Güçlendir zirvesinin bir sonraki adımı, Mayıs 2024'te yapılacak. Geleceğin teknolojileri, yapay zeka, pazarlama trendleri, insan kaynakları gibi konuların ele alıncağı etkinlikte; hem tecrübelerimizi paylaşacağız hem de katılımcılara iş ağı kurma şansı sunacağız.”

“İçerik üreticisi olmak için bu özelliklere sahip olunmalı”

Kömürcü, Linkedln içerik üreticisi olmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikleri de şu şekilde tanımladı:

“Kişinin Linkedln içerik üreticisine dönüşmesi için ilk olarak belirli bir alanda uzmanlığa sahip olması gerekiyor. İnsanlar takipçi sayısının çok önemli olduğunu düşünse de doğru hedeflenmiş bin takipçiye sahip içerik üreticisi birbiriyle ilgisiz 10 bin takipçiye sahip kişiden çok daha büyük etki oluşturabilir. Niş bir hedef kitleye hitap edebilmek oldukça önemli. Ayrıca, belirli aralıklar ile içerik üretmeli ve bunu bir iş olarak kabul etmeliler. İçerik üretmek için konu sınırlaması olmasa da özellikle teknoloji, yazılım, insan kaynakları, girişimcilik ve pazarlama gibi konularda üretilen içerikler, daha çok ilgi görüyor.”