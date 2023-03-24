Süleyman Soylu rahatsızlandı

45 gündür depremin vurduğu afet bölgesinde olan ve çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uzun zamandır şiddetli bel rahatsızlığı yaşadığı bildirildi. Soylu'nun ağrı kesici tedavisi uyguladığı öğrenildi.

Soylu’nun son günlerde rahatsızlığının daha da artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.