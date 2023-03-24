Süleyman Soylu rahatsızlandı
Kahramanmaraş merkez üssü depremleri nedeniyle afet bölgesinde çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.
Haber Merkezi
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45 gündür depremin vurduğu afet bölgesinde olan ve çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uzun zamandır şiddetli bel rahatsızlığı yaşadığı bildirildi. Soylu'nun ağrı kesici tedavisi uyguladığı öğrenildi.
Soylu’nun son günlerde rahatsızlığının daha da artması nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği öğrenildi.