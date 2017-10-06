Süleymanoğlu'nun ameliyatı başarıyla tamamlandı

06 Ekim 2017

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na gönüllü verici arkadaşından ameliyatla karaciğer nakli yapıldı.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, kardeşinin karaciğer yetmezliği çekmeye başlamasının ardından 5-6 arkadaşının organ bağışında bulunmak üzere gönüllü olduğunu söyledi.

Naim Süleymanoğlu için donör bulundu.

Doktorların, arkadaşlarının arasından birisinin karaciğerinin Naim Süleymanoğlu'na daha uygun olduğunu belirlediğini ifade eden Muharrem Süleymanoğlu, gerekli tetkiklerin ardından hem kardeşinin hem de verici arkadaşının ameliyata alındığını kaydetti.

Saat 10.00'da başlayan ameliyat 7 saat sürdü. Ameliyatın başarıyla tamamlandığı açıklandı.



Naim Süleymanoğlu'nun doktoru Yalçın Polat "Naim bize milletimizin emaneti. Ameliyat başarılı geçti. Bir kaç gün daha yoğun bakımda kalacak" dedi.