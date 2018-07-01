Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferler çift yönlü olarak bir süre durdu.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler, Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızası dolayısıyla bir süre aksadı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.
Haber kaynaklarında söz konusu arızanın bir tramvayın raydan çıkması olduğu ifade edildi.
Bu arada, ekiplerin çalışması sonucu arızalı araç buradan kaldırıldı.
Tramvay seferleri normale döndü.