Süper Loto, 3. kez devretti

05 Ekim 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Oyunun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 394 bin 789 lira 82 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 11 bin 353 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 291 kişi 203 lira 35'er kuruş, 3 bilen 68 bin 783 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 452 bin 682 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 772 bin 475 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 990 bin 983 lira 61 kuruş kamuya aktarılacak.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 520'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 11, 18, 29, 40, 46 ve 52 olarak belirlendi.

Kaynak: AA