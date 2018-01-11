Süper Loto yine devretti

11 Ocak 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 534'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 23, 27, 36, 51 ve 54 olarak belirlendi.

10. kez devretti

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 534'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 881 bin 832 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 730 bin 493 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA