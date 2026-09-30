Süresiz nafaka kalkıyor mu? AYM kararının gerekçesi açıklandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süre sınırlaması olmadan verilmesine imkan tanıyan düzenlemenin iptal gerekçesini açıkladı.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için öngörülen 9 aylık süre de başladı. Bu süre içinde yeni bir yasal düzenleme yapılabilecek.

AYM neden iptal etti?

Yüksek Mahkeme, mevcut düzenlemenin nafakanın süresini belirlerken hakime yeterli takdir alanı bırakmadığına dikkat çekti. AYM'ye göre evliliğin süresi, eşlerin yaşı ve sağlık durumu, ekonomik ve sosyal koşulları ile nafaka alan kişinin kendi geçimini sağlayabilme kapasitesi gibi unsurlar dikkate alınmalı.

Mahkeme, hiçbir ölçüt belirlenmeden nafaka yükümlülüğünün kategorik biçimde süresiz hale gelmesinin nafaka ödeyen kişi açısından ağır bir külfet oluşturabileceğini belirtti.

Süresiz nafaka tamamen kalkıyor mu?

Karar, her durumda ömür boyu nafakanın yasaklanması anlamına gelmiyor.

AYM, yoksulluk nafakasının somut olayın şartlarına göre belirli bir süreyle sınırlandırılabileceğini, ancak gerekli koşulların oluşması halinde nafakanın uzatılmasının ve hatta yaşam boyunca devam etmesinin de mümkün olabileceğini belirtti. Bunun için süresiz nafakaya hangi durumlarda karar verilebileceğine ilişkin kriterlerin kanunda açık ve öngörülebilir şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Yeni düzenlemede hangi kriterler öne çıkacak?

AYM kararında yeni sistem açısından dikkat çekilen başlıca unsurlar arasında evliliğin süresi, nafaka alacaklısının yaşı, eğitim ve sağlık durumu ile ekonomik ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayabilme kapasitesi yer aldı. Böylece nafakanın süresinin her boşanma dosyasının kendi koşulları dikkate alınarak belirlenebilmesinin önü açılabilecek.

Şimdi gözler, 9 aylık süre içerisinde yapılacak yeni yasal düzenlemeye çevrildi.