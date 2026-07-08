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Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

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Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenecek temaslara katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Şara'yı taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı'nı havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile diğer yetkililer karşıladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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