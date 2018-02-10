Suriye, İsrail F-16'sını düşürdü

10 Şubat 2018

Suriye, bu sabaha karşı hava sahasını ihlal eden bir İsrail savaş uçağını vurduğunu duyurdu. Suriye'deki S-400 hava savunma sistemlerinin İsrail uçağını düşürdüğü belirtildi. Bir Suriye hükümet yetkilisi ise birden fazla İsrail savaş uçağının vurulduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu da bir F-16 savaş uçağının Suriye’de ‘İran’a ait üsleri’ vurduğu sırada düşürüldüğünü doğruladı ancak birden fazla uçağın düştüğünü reddetti.

İsrail’in açıklamasında, Suriye’de hedef alınan üslerin, İran’ın İsrail'e gönderdiği insansız hava araçlarının kalktığı noktalar olduğu iddia edildi.

"Tüm harekatlara hazırız"

Düşen uçaktaki pilotların uçaktan atlayarak İsrail topraklarına indiği ve hastaneye nakledildiği, birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Açıklamada, "İran saldırısını ve Suriye'nin verdiği karşılığı İsrail'in egemenliğinin şiddetli bir ihlali olarak görüyoruz. İsrail ordusu olayları izliyor, değerlendirme ve zorunluluklara göre tüm harekatlara hazır" denildi.

İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü Lisa Drir de, ''İsrail hava sahası 15 dakikalığına tüm uçuşlara kapatıldıktan sonra yeninden açıldı. Şu anda her şey normal işleyişinde devam ediyor. İsrail'in kuzey bölgesindeki hava sahası ise hala kapalı tutuluyor'' diye konuştu.

İsrail Suriye'deki üsleri vurdu

Bu olaydan birkaç saat sonra Suriye devlet televizyonu, başkent Şam'da patlama sesleri duyulduğunu ve şehirde sirenlerin çaldığını aktardı.

Suriye medyasının aktardığı bilgiye göre İsrail uçakları, Şam çevresinde 10 üsse saldırı düzenledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da, Suriye topraklarında operasyonların devam etmesi talimatını verdiği açıklandı.

İsrail, İran'a ait bir İHA düşürdü