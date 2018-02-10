İsrail jetinin düşürülmesi sonrası İran ve Rusya'dan açıklama

10 Şubat 2018

İsrail'in Suriye'den topraklarına girmeye çalışan "İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü" iddiasına Tahran'dan ilk yanıt geldi.



Tesnim Haber Ajansı'na göre, Suriye-İsrail sınırında İran'a ait İHA'nın İsrail tarafından düşürülmesi iddiaları hakkında konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "yalancı" olarak nitelendirdiği Tel Aviv yönetiminin hiçbir açıklamasını teyit etmeyeceklerini söyledi.

Selami, böyle bir açıklamanın ancak Suriye tarafından yapılması halinde muteber olacağını ifade etti.

Rusya: Ciddi anlamda endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da İsrail-Suriye-İran arasında yaşanan kriz hakkında ilk açıklama geldi. Rusya'nın gelişmelerden "ciddi anlamda endişeli" olduğu ifade edilirken, Suriye'de bulunan Rus personele karşı herhangi bir tehdidin kabul edilemeyeceği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda 'Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması' çağrısı yaptı.

Lübnan'dan İsrail'e tepki

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye saldırılarda Lübnan hava sahasını kullanmasını protesto ederek BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacaklarını bildirdi. Açıklamada, Suriye'nin İsrail'in saldırganlığına yanıt vermesinin meşru hakkı olduğu kaydedildi.

İsrail, sabahın erken saatlerinde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki iki pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca bildirilmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esad rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

Suriye, İsrail F-16'sını düşürdü

Kaynak: AA