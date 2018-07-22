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Suriye sınırında iki terörist teslim oldu

Terör örgütü PYD/PKK mensubu 2 terörist, silahsız olarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye sınırında iki terörist teslim oldu
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Suriye'den yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 2 terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Suriye'nin Kobani (Ayn el-Arap) bölgesinden 2 teröristin, Türkiye'ye geçmek istediğini tespit etti.

Silahsız olarak yurda giriş yapan teröristler, ilçenin Mürşitpınar Mahallesi kırsalında önlem alan güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan ve terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu belirlenen teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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