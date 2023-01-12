Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme ne zaman yapılacak? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Çavuşoğlu, Ruanda dönüşünde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta için bazı tarih tekliflerinin geldiğini, bunların uymadığını (daha önce) söyledik. Henüz kesin bir tarih yok. Önümüzdeki süreçte bu görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Belki Şubat ayının başında olabilir, tarihler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Tüm bu görüşme sürecinin ilk adımı, 2022 Aralık ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Esad ile yeniden görüşme süreci konusunda Suriye-Türkiye-Rusya olarak üçlü bir adım atma isteklerini iletmesi ve bu kapsamda liderler olarak da bir araya gelmek istediklerini söylemesi ile başlamıştı.

Aralık ayı sonunda ise Türkiye ve Suriye'nin savunma bakanları ile istihbarat teşkilatı başkanları Suriye'deki iç savaşın başlangıcından bu yana ilk defa bir araya gelmişler ve bu toplantı ile ilgili olarak Savunma Bakanlığı, "Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabalarının" ele alındığı açıklamasını yapmıştı.