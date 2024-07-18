Suriye'ye yanıt Savunma Bakanlığı'ndan: Terör koridorunu önleme için oradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la geçmişte olduğu gibi 'ailece' görüşmeleri için bir engel olmadığını söylerek iki ülke arasındaki diyalog kapısını açarken, Suriye 2011 öncesi statüye dikkat çekti. Suriye ayrıca 'ülkede yasadışı olarak bulunan güçlerin çekilmesini' istedi.

Gazetecilere bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik konuştu.

Kaynaklar, Erdoğan'ın diyalog konusunda bir irade ortaya koyduğunu belirterek Türkiye, meşru müdafaa ilkesi kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

' Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülke'

Kaynaklar şunları dile getirdi: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."