Sürücüler dikkat! Tekirdağ Valiliği kararı duyurdu: Ağır vasıtalara kısıtlama

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacağı belirtildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illeri trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'ten itibaren, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, D- 110 kara yolunda ilimizden İstanbul istikametine, O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda ilimizden İstanbul istikametine, arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir."