Survivor yarışmacılarının çakarlı paylaşımı sonrası ceza

Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın finalisti, 13 Haziran'da İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'ndeki etkinlikte belli oldu. Survivor 2024 yarışmacılarından Sahra Işık ve Damla Can, programa çakarlı ve sirenli bir araçla gittikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konunun tepki çekmesi üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

Yerlikaya, sivil trafik ekiplerinin sürücünün 'ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları' mevzuatta izin verilmeyen araçta kullandığını tespit ettiğini, sürücünün de yakalandığını belirtti.

Bakan şunları yazdı: "Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."