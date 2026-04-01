Swap ihaleleri başladı sıkılaştırma devam edecek

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Önceki gün piyasalara ilişkin yap­tığı değerlendirmede ‘MB’nin swap ihalelerine başlamalı” yorumu yapan TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, dün ilki gerçekleştirilen swap ihale­leri ile ilgili, sistemde 827 milyar lira­lık açık olduğunu belirtti. Leblebici, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Açık olunca faizde oynaklık artıyor.

Bazı bankalar mevduata daha yüksek faiz ödemeye başlamıştı. Fiyat oluşumu bozuluyordu. Likiditenin yer değiş­tirmesinden.. Şimdi dünkü ihale ile rahatlayacak ama tabi ki Merkez Ban­kası için tek enstrüman bu değil. Para politikasına uygun diğer enstrüman­lar ile beraber uygun strateji belirlen­meli” dedi. Leblebici, Merkez Banka­sı’nın biraz daha sıkılaştırmaya de­vam edebileceğini ama bunu faizle mi miktarla mı yapacağına karar verece­ğini ifade etti.

TCMB dünkü ihalelerle yurt içi bankalardan 8,3 milyar dolar borç al­dı, 367,5 milyar TL borç verdi. TL’de gecelik karşılıklar AOF maliyeti olan yüzde 40’a yakın gerçekleşti.