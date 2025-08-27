Taciz iddiaları sonrası Tayanç Ayaydın diziden çıkarıldı

Oyuncu Tayanç Ayaydın ve yapım şirketi NTC Medya bir süredir gündemde olan taciz iddiaları nedeniyle yollarını ayırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın duyurduğu bu gelişmeyle birlikte, Ayaydın'ın yeni sezon için anlaştığı "Ben Leman" dizisindeki rolünün başka bir oyuncuya verileceği açıklandı.

Ayaydın, "Tozluyaka" dizisindeki partneri Doğa Lara Akkaya tarafından taciz iddialarıyla gündeme gelmişti. Akkaya, Ayaydın'ın kendisine attığını iddia ettiği bazı mesajları sosyal medyada ifşa ederek durumu gözler önüne sermişti.

Tayanç Ayaydın'dan açıklama: 'Özür dilerim ama taciz etmedim'

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından bir açıklama yapan Tayanç Ayaydın, olayın yılbaşı gecesi bir mesajdan kaynaklandığını belirtti. Ayaydın, mesajın "kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini" kabul ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez."

Doğa Lara Akkaya'dan sert yanıt

Doğa Lara Akkaya ise Ayaydın'ın bu açıklamalarına sert bir yanıt verdi. "Daha fazla ekran görüntüsü var Tayanç Bey. Yazdığı mesajları ve yalnız olduğum anları avcı gibi kolladığını, ‘keşke yaşın biraz büyük olsa, öyle durursan öpeceğim’ gibi laflarını unutuyor galiba" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu süreçte Ayaydın'ın yeni dizisindeki partneri Burçin Terzioğlu ve rol arkadaşı Şebnem Sönmez'in de tepkileri dikkat çekmişti. Son olarak, yapım şirketi NTC Medya'nın, tüm bu gelişmelerin ardından Tayanç Ayaydın ile yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.