Tarihinde ilk kez CHP yönetimine geçmişti: Beyoğlu Belediyesi borcunu açıkladı!

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Beyoğlu Belediyesi’nin 31 Mart 2024 itibariyle borç durumu açıklandı. Beyoğlu Belediyesi sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamaya göre, belediyenin şu an toplam 919 milyon 519 bin 726 TL borcu bulunuyor.

Kamuoyunun bilgisine;



31 Mart 2024 tarihi itibariyle T.C. Beyoğlu Belediyemizin borç durumu görseldeki gibidir. pic.twitter.com/dxwonRWLyf — Beyoğlu Belediyesi (@BeyogluBld) May 7, 2024

Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç 197 milyon 577 bin 998 TL, firmalara olan borç 158 milyon 152 bin 278 TL. Belediye şirketlerinin borcu da 503 milyon TL.

Belediyenin bankalara olan kredi borcu 21 milyon 210 bin 884 TL, teminat borcu ise 39 milyon 509 bin 698 TL olarak hesaplandı. Son 5 ayda 12 adet gayrimenkul de 198 milyon 452 bin TL’ye satılmış.