Tarım Bakanlığı yeni ifşa listesini yayımladı: Tantuninin içinden çıkan mide bulandırdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımladığı güncel denetim sonuçlarıyla, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini kamuoyuyla paylaştı.

30 Temmuz 2026 tarihli güncellenen listede, farklı illerde faaliyet gösteren işletmelere ait çok sayıda üründe tüketiciyi yanıltan ve halk sağlığını riske atabilecek uygunsuzluklar tespit edildi.

Listeye göre Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kafaoğlu Süt ve Gıda Mamülleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen OKTA Tam Yağlı Taze Eritme Peynirinde natamisin tespit edildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren Nurs Lokman Hekim Gıda, Tarım, Bitki ve Botanik Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ADAVİTAL markalı Panax Ginseng, Çoban Çökerten ve Yulaf içeren takviye edici gıdasında ise ilaç etken maddesi bulundu.

Et ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi

Bakanlığın yayımladığı listede en dikkat çeken uygunsuzluklardan biri ise et ürünlerinde görüldü.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren Nurettin Sayğılı'ya ait dondurulmuş karaciğer, dondurulmuş kuşbaşı kırmızı et ve kırmızı parça et ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Yine Adana Yüreğir'de faaliyet gösteren Mehmet Çiftçi'ye ait kırmızı et ürününde de aynı uygunsuzluk belirlendi.

Mersin'de faaliyet gösteren bazı işletmelerin ürünleri de listede yer aldı. Minik Tantuni-Döner Salonu (Eyüp Güner), Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet-Ahmet Çelik ve Enes Tantuni ve Döner (Serdar Çekiş) tarafından satışa sunulan et tantuni ile etli beyran yemeği ürünlerinde de tek tırnaklı eti tespit edildi.

Ayrıca Mersin'in Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren Tanem Yemekçilik (Merruşe Filik) tarafından üretilen dana kavurma ürününde de aynı uygunsuzluk yer aldı.

Sumakta yasaklı boya bulundu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren Samocak Gıda İnşaat Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait GİMSAŞ markalı sumak ürününde ise gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güncel taklit ve tağşiş listelerine guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşabileceğini belirterek, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.