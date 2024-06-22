Tatilcilerin bıraktığı çöpe sitem etti: Plaj işletmecisi kendisi temizledi

Dokuz günlük bayram tatilinde Antalya'nın Alanya ilçesine akın eden tatilciler, otellerde kalamayıp çadır kurulmalarına da izin verilmeyince geceyi sahillerde ve araçlarında geçirdiler.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, belediyenin ve kaymakamlığın aldığı kararla ilçeye gelen tatilcilerin çevreye zarar vermemesi adına 24 saat mesai yaptı.

İHA'da yer alan habere göre, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Alanya'yı dizayn edeceğiz, Alanya'ya huzur getireceğiz” projesi kapsamında zabıta ekiplerini görevlendirdi.

Geçtiğimiz yıllarda sahile çadır kurabilen vatandaşlar, zabıta ekiplerinin İncekum Halk Plajı ve çevresine yerleşmelerine izin verilmeyince çadırlarını toplamak zorunda kaldı.

Bayram tatili boyunca zabıta ekiplerinin görev yapmalarına rağmen tatilciler bölgede konaklamanın bir yolunu buldu. 40 dereceye yakın sıcakta geceyi otomobillerinde ya da sahilde açık alanda yatarak geçiren tatilciler çevreyi çöp tarlasına çevirinde plaj işletmecisi yaşananları cep telefonuyla kaydedip paylaştı.

Tatil yapmanın herkesin hakkı olduğunu ancak çevreyi kirletmeye kimsenin hakkının olmadığını söyleyen işletmeci Recep Erdoğan, Alanya Belediyesinin bu kirliliğe yetişme imkanı olmadığını söyledi. Denize 2 metre mesafedeki çöpleri de tek tek elleriyle toplayıp temizleyen işletmeci, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, "Tatil bedava olursa böyle olur, bedava tatilden kazandığımız bir çuval çöp" dedi.