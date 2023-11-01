TBMM Dışişleri Komisyonu 22 kanun teklifini kabul etti

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Toplantının açılışında konuşan Oktay, Cumhuriyet'in Yeni Yüzyılı'nın ilk toplantısını yaptıklarını belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında ve bu günlere gelmesinde emek ve katkısı bulunanları saygı ve minnetle andığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla masum ve sivil kayıpların katliam boyutuna ulaştığını dile getiren Oktay, bu duruma uluslararası örgütlerin sessiz ve işlevsiz kaldığını, diğer aktörlerin de insani değerler ve hukuk yerine çıkarları çevresinde tavır aldıklarını ifade etti.

Gazze'de İsrail'in insanlık dışı ve hukuk tanımaz, kabul edilemez orantısız güç kullanımının devam ettiğini vurgulayan Oktay, savaş suçu mertebesine ulaşan saldırıların bedelini günahsız sivillerin, kadınların ve çocukların ödediğini kaydetti.

İnsan haklarının ve uluslararası hukukun savunuculuğunu üstlenen, her türlü aşırılığa karşı mücadele ettiğini iddia eden başta Batılı ülkelerin çoğunun, İsrail'in bu saldırganlığı karşısında sessiz kaldığına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

"Bazılarından ise en yetkili isimlerden, İsrail'i her şartta desteklemenin Tanrı'nın kendilerine yüklediği bir görev olduğunu ifade ettiklerini dahi duyuyoruz. Bu yol, küresel barış ve istikrara giden yol değil. Bu, yaşam hakkı ve inanç özgürlüğü gibi en temel değerleri ayak altına alan ve dünyayı çok daha büyük bölünmelere, krizlere, çatışmalara sürükleyecek bir yol. Türkiye, bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ümidimiz, bu sabırlı ve itidalli tutumumuzun uluslararası hukuka duyduğumuz saygı ve devlet sorumluluğuna dayandığının iyi anlaşılmasıdır.

Bugüne kadar haklıyı ve mağduru kimliğine bakılmaksızın savunduk, bundan sonra da savunacağız. Bölgemizdeki çatışmaların daha fazla masum cana mal olmadan durdurulması ve sorunların diyalog yoluyla acil bir şekilde çözümlenmesi yönündeki kararlı ve ilkeli politikamızı uygulamaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın gündeme getirdiği İsrail-Filistin Barış Konferansı önerisi de bu yaklaşımın bir tezahürüdür. Beklentimiz bütün uluslararası aktörlerin de aynı sorumlulukla hareket etmeye başlamalarıdır."

Daha sonra gündemde yer alan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

- Türkiye ile Azerbaycan Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasını Değiştiren Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- İslam İşbirliği Teşkilatı Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşmada Yapılan Değişikler ve İlavelere İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Moldova Arasında Kolluk Personelinin Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye İle Özbekistan Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Türkmenistan Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ve Nijer Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Katar Devleti Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ve Özbekistan Arasında Savunma Sanayii Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Nijerya Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Macaristan Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Uganda Cumhuriyeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Gambiya Cumhuriyeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- Türkiye ile Namibya Cumhuriyeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

- İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci

Görüşmeler sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci konusunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Macaristan ve Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine henüz onay vermediğine dikkati çekerek, iki ülkenin ortak bir stratejiyle hareket edip etmediğini sordu.

Akçapar, NATO üyesi ülkelerin Türkiye ve Macaristan dışında İsveç'in üyeliği konusunda onay verdiğini anımsattı.

Bu konuda Macaristan ve diğer üye ülkelerle bilgi paylaşımında bulunduklarını anlatan Akçapar, "Bunlar ulusal süreçler. Şu anda yüce Meclis'imizin takdirindedir. Takdir edecek olan yüce Meclis'imizdir. Macaristan da kendi ulusal süreci çerçevesinde kendi meclisinde bunu değerlendirecektir. İki ülke arasında ortak bir strateji yoktur." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay da konuyla ilgili değerlendirmesinde, yurt dışından gelen heyetlerin başka gündemlerle gelseler bile kafalarındaki asıl soru işaretinin İsveç'in NATO'ya üyeliği olduğunu gördüklerini söyledi.

Gelen heyetlere "Bizim Dışişleri Komisyonu alarak kendi gündemimiz var. Dışişleri Komisyonunun kendi iç prosedürü var. Kendi gündemi içerisinde yeri ve zamanı geldiğinde o konu da gündeme alınacaktır. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu da diğer anlaşmalar gibidir. Dolayısıyla önceliklerimiz çerçevesinde değerlendirilecek bir anlaşmadır." dediğini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Söz konusu heyetlerin 'Ama çok acil' dediklerinde de sizin için acil olan her şey bizim için komisyonumuz ya da Meclis'imiz için acil olmak zorunda değil. Bizim için acil olan her şey sizin komisyonlarınız ya da meclisleriniz için nasıl acil olmuyorsa siz kendi gündeminize göre hareket ediyorsanız, biz de kendi gündemimize göre gerekli sıralamayı yapacak, değerlendireceğiz cevabını veriyorum. Komisyonumuzda farklı düşünen bir üyemiz var mı bilmiyorum, varsa da öğrenmek isterim. Benim ilettiğim düşünce, görüş bu. İlkeli bir duruş boyutunda herhangi bir önyargımızın olmadığını ifade ediyoruz. Duruma göre, gündeme göre değerlendiririz."

"Refah Sınır Kapısı'nın açılması için ciddi baskı uygulanıyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Filistin'e yönelik insani yardımlarla ilgili bilgi istenmesi üzerine, BM başta olmak üzere birçok aktörün Gazze'ye insani yardım göndermeye çalıştığını, açık olan tek kapının ise Refah olduğunu ifade etti.

Bu kapının aktif hale getirilebilmesi için Mısır ile İsrail arasındaki yoğun müzakerelerin devam ettiğini aktaran Akçapar, şöyle konuştu:

"BM, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar ve birçok ülke kapının açılması için ciddi bir baskı uyguluyor. Biz de uygulamaktayız. Neticede Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım konvoylarının geçişleri 21 Ekim itibarıyla kısıtlı olarak başladı. Bu çerçevede 31 Ekim itibarıyla 117 tır Gazze'ye ulaştı. Biz de ilgili kurumlarımız vasıtasıyla ivedilikle sahaya destek için seferber olduk.

Sağlık Bakanlığımız ile sahaya tıbbi yardım gönderdik. Sahra hastanesi kurulması yönünde çalışmalar başlattık. Refah Sınır Kapısı'nda kurulması muhtemel sahra hastanelerinin fizibilite çalışmaları başlatıldı. Mısır makamlarıyla yoğun temas halindeyiz. Tıbbi ve insani yardım olarak 214 ton yardımı Mısır'a intikal ettirdik. Görüşmelerin tamamlanmasıyla bu yardımların Gazze'ye intikali gerçekleşecek."

Akçapar, insani yardım koridorunun tam anlamıyla işler hale gelmesinden sonra tüm ilgili kurumların eş güdümüyle 3 bin tonluk insani yardım paketi hazırlandığını dile getirerek, bunun deniz yoluyla Mısır'a intikalini planladıklarını belirtti.

İsrail ile bu konuda bir temas kurulmadığını anlatan Akçapar, "Büyükelçiliğimiz açık, büyükelçimiz orada, kendi görevlerini, temaslarını yapıyor. İnsani boyutta Refah Sınır Kapısı tam anlamıyla aktif değil. Bunun tam anlamıyla aktif hale getirilmesi için müzakereler var. Biz o çerçevede bu müzakereleri destekliyoruz. Ancak bazen çok fazla aktörün devreye girmesi faydalı olmuyor. Burada Mısır, uluslararası toplum adına bu müzakerelerde öncülük yapıyor. Biz insanı yardım konusunda gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz." bilgisini verdi.