  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı
Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamuda alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren 32 maddelik ’Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ni görüşmek üzere toplandı.

Basın mensuplarının görüntü almasından sonra toplantı devam etti.

Türkiye'ye 250 milyon Euro'luk deprem finansmanı: Toplam 3,8 milyarı bulduTürkiye'ye 250 milyon Euro'luk deprem finansmanı: Toplam 3,8 milyarı bulduEkonomi

 

EMEKLİLERE EK ZAM 2024: En düşük emekli maaşına zam bekleniyor... 10 bin lira üstü alana zam var mı?EMEKLİLERE EK ZAM 2024: En düşük emekli maaşına zam bekleniyor... 10 bin lira üstü alana zam var mı?Ekonomi

 