TDK yılın kelimesini seçti mi? Resmen açıklandı!

TDK, 2025’te yılın kelimesini belirlemek için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’yle ortak yürütülen proje kapsamında, toplumun dilde öne çıkan eğilimleri ortaya koyabilmesi için anket sürecini resmen başlatıldı.

Herkes kendi kelimesini önerecek

Katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 14 Aralık tarihine kadar TDK’nın hazırladığı form üzerinden kendi kelime veya kavram önerilerini iletecek. Öneriler, kurum bünyesinde oluşturulan değerlendirme kurulunca incelendikten sonra kamuoyuna açıklanacak.

Geçtiğimiz yılın kelimesi/kavaramı neydi?

Geçen yıl ilk kez düzenlenen “Yılın Kelimesi/Kavramı” çalışmasının gördüğü ilginin ardından bu uygulamanın her yıl tekrarlanan bir gelenek hâline getirilmesi planlanıyor. TDK'nın 2024 yılında ilk kez başlattığı uygulamada yılın kelimesi/kavramı "kalabalık yalnızlık" seçilmişti.

Öneriler, anket.tdk.gov.tr adresindeki çevrim içi sistem üzerinden iletiliyor.