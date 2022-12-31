Tefecilik operasyonunda bir zanlı tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı. Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli aranıyor.
Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekiplerince, 28 Aralık'ta tefecilik yaptıkları öne sürülen 11 zanlıya yönelik operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli aranıyor.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce, tefecilikle 51 kişiden yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen zanlılara yönelik başlatılan çalışmalarda, boş senetlere imza attırdıkları mağdurları darbettikleri, aylık faizle para aldıkları, sözde alacaklara karşılık bazı kişilerin taşınmazlarının kendilerine devrini sağladıkları öne sürülen 11 şüphelinin kimliği tespit edilmişti.
Polisin, 28 Aralık'taki eş zamanlı operasyonunda 9 zanlı yakalanmış, adreslerde çek ve senetler ele geçirilmişti.