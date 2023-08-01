TELE 1 ekranı yedi gün boyunca karartılacak
RTÜK'ün 'ekran karartma' cezası verdiği TELE1'in aldırdığı yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Televizyon 6 - 12 Ağustos tarihlerinde karartılacak.
Haber Merkezi
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RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın sözleri sonrası TV'ye yedi gün ekran karartma cezası vermişti.
Ankara 4. İdare Mahkemesi, kanalın başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kurul da bunu üst mahkmeye taşımıştı.
TELE 1'in haberine göre RTÜK'ün başvurusu sonrası mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Karar bugün TELE1’e tebliğ edildi.
Buna göre TV ekranı 6 - 12 Ağustos tarihlerinde 7 gün boyunca karartılacak.