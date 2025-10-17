Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'umut hakkı' talebi

MHP lideri Devlet Bahçeli 2024 yılında 'Terörsüz Türkiye' sürecinin fitilini ateşleyen konuşmasında Öcalan'ın çağrısı ile terör örgütü PKK'nın silah bırakması halinde, İmralı'da tutulan Öcalan'a "umut hakkı" yolunun açılması gerektiğini söylemişti.

Terör örgütü PKK'nın mayıs ayında silah bıraktığını ilan etmesinin ardından, Öcalan da umut hakkı istedi.

Öcalan'ın çağrısı

Geçtiğimiz günlerde avukatları ile İmralı Cezaevi'nde görüşen Öcalan'ın avukatları, yazılı bir açıklama yaparak, Öcalan'ın "umut hakkı" talep ettiğini duyurdu.

"Umut hakkı" için devletin adım atması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; ‘Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor’ diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır.

Kendisini anlamak isteyenleri, içinden geçtiğimiz barış ve demokratik toplum sürecini derinleştirmeye ve bu sürece katılmaya davet etmiştir. Özgürlük için çalışılmasının, sürecin geliştirilmesi ve pratikleştirilmesi açısından önemini ifade etmiştir.”

"Umut hakkı" mümkün mü?

Öcalan, 1999 yılının şubat ayından bu yana Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda tek başına kalıyor. Bahçeli'nin Öcalan için söylediği "umut hakkı" ise ömür boyu hapis cezası alan mahkumların bir süre sonra toplumla buluşmasına imkan tanıyan bir düzenlemedir. Umut hakkında belirli bir infaz süresini dolduran mahkumun durumu yeniden gözden geçiriliyor.

Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mart ayında Öcalan'a yönelik "umut hakkı" düzenlemesi için net konuşmuş ve "Umut hakkı bizim mevzuatımızda yok" demişti.