Terör örgütü PKK/KCK üyesi Baransson, Mardin'de yakalanıp sınır dışı edildi

MİT'in terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, MİT, Mardin İl Jandarma Komutanlı ile birlikte düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından Baransson'ı Nusaybin'de yakaladı. Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonla uzun süredir takip edilen şüpheli, gözaltına alınarak sınır dışı edildi.

PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson'ın, gözaltı sürecinde 'PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri' kabul etmediği öğrenildi.