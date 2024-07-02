Terör örgütü PKK/KCK üyesi Baransson, Mardin'de yakalanıp sınır dışı edildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson Mardin'de yakalanarak, sınır dışı edildi.
MİT'in terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, MİT, Mardin İl Jandarma Komutanlı ile birlikte düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde İsveç kadın yapılanması sorumlularından Baransson'ı Nusaybin'de yakaladı. Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonla uzun süredir takip edilen şüpheli, gözaltına alınarak sınır dışı edildi.
PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Baransson'ın, gözaltı sürecinde 'PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri' kabul etmediği öğrenildi.