TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçları yarın oynanacak
TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, tamamı 16.00'da başlayacak TFF 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları kapsamında yarın oynanacak karşılaşmalar şöyle:
Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)
Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)
İlk maç sonuçları
52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2
Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor: 0-1