TFF Yönetim Kurulu Üyesi Aküzüm, Lucescu'nun cenaze ve anma törenlerine katıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Aküzüm, Bükreş'teki Ulusal Arena'da gerçekleştirilen anma etkinliğinde Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Anma programı kapsamında Ural Aküzüm, TFF eski başkanlarından ve UEFA'nın bir önceki dönem icra kurulu üyesi Servet Yardımcı ile Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'ya da taziye ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Lucescu'nun Türk ve Rumen futbolu arasında kurduğu güçlü bağlara ve iki ülke futboluna bıraktığı kalıcı mirasa vurgu yapıldı.

Aküzüm, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret ederek törenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ural Aküzüm, TFF adına anma alanında Lucescu için açılan hatıra defterine ise şu satırları yazdı:

"Bilge, filozof ve entelektüel kişiliğinle Türk futbolunda bir kuşağı etkiledin. Futbolu yalnızca bir oyun değil; disiplin, zarafet ve düşünceyle yoğrulmuş bir kültür olarak ele aldın. Türkiye Futbol Federasyonu adına, ülkemizde sayısız futbol insanının yetişmesine katkıların ve iki ülke arasında kurduğun güçlü köprü dolayısıyla en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyorum."