THY uçağında polislere '10 tane fabrikam var, bana dokunamazsınız' diyen yolcuya dokunuldu

THY'nin 14 Eylül'de icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesinde kabin ekibine hakaret ettiği gerekçesiyle polis ekiplerince uçaktan indirilen yolcu B.G. hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.G'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen B.G. "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından tutuklandı.

Uçakta neler yaşandı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcunun uçaktan indirilerek hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, D11 körüğünde kalkış yapacak olan Londra uçağında sorun çıkaran yolcu B.G. için pilot tarafından Kuraldışı Yolcu Formu düzenlendiği ve bu kişinin uçuşa kabul edilmediği kaydedilmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından "Beklenen son…" başlığıyla kabin ekibine zorluk çıkaran yolcu B.G'nin havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaşmıştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de 14 Eylül'de icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını ve kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklendiğini duyurmuştu

'10 tane fabrikam var

B.G. kendisi için 10 bin TL, yanındaki yolcu için ise 4 bin TL ödendiğini iddia eden yolcu, kabin ekibine hakaretler etmişti.

Olay üzerine uçağa polis çağrıldı ve yolcu, polislere "10 tane fabrikam var, bana dokunamazsınız" diyerek karşılık verdi. Yolcu, daha sonra uçaktan indirilmişti.