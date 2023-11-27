TikTok'ta yayın yapan 'Laz Kızı'na 'müstehcenlik' gözaltısı
TikTok'ta dekolteli kıyafetiyle canlı yayın yapan 'Laz Kızı' lakaplı 35 yaşındaki kadın gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 35 yaşındaki G.D.'nin canlı yayınla 'müstehcen içerikli' videolar paylaşması üzerine harekete geçti.
Şüphelinin adresini belirleyen ekipler G.D.'yi gözaltına aldı.
'Müstehcenlik' suçundan işlem yapılan G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.