TİP lideri Erkan Baş'tan "mutlak butlan" açıklaması

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Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, siyasi tartışmalar yerine ülkenin temel sorunlarına odaklanılması gerektiğini ifade etti.

"CHP içi sorun olarak görmüyoruz"

İstinaf mahkemesinin CHP ile ilgili verdiği "mutlak butlan" kararına değinen Baş, konunun yalnızca CHP'nin iç gündemi olmadığını söyledi.

Ülkenin günlerdir "kısır" bir tartışmanın içine çekildiğini savunan Baş, mücadelelerini sürdüreceklerini ve Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Her sese ses, her nefese nefes katacağız"

Siyasette "iki yüzlü düzen" anlayışının yürütüldüğünü ileri süren Baş, partisinin bu düzenle uzlaşmayacağını ifade etti.

Baş, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin neresinde ayağı takılan, sendeleyen, düşen varsa tutup kaldıracağız. Nerede hak mücadelesi varsa onunla omuz omuza yürüyeceğiz. Her sese ses, her nefese nefes katacağız. Gün söz söyleme, direnme günüdür. Halkın birliği böyle sağlanır. Bunun dışındaki her şey düzen siyasetinin kiri pası içerisinde kaybolur."