Tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
Konya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü, jandarma ekiplerine teslim oldu.
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Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresi Akörenkışla mevkisinde Nebi Tüzün yönetimindeki 06 BJF 005 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücü Tüzün ile araçtaki Yaşar Doğan yaşamını yitirdi.
Kaza yerinden kaçan tır sürücüsü, jandarma ekiplerine teslim oldu.
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