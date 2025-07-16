Tiyatro ve dizi oyuncusu Emre Törün yaşamını yitirdi

Pankreas kanseriyle mücadele eden Emre Törün, hastalığın karaciğerine yayılması sonucu yaşamını yitirdi.

Son olarak “Hudutsuz Sevda” dizisinde “Şeref” karakteriyle ekranlara gelen Törün’ün sağlık durumu son haftalarda ağırlaşmıştı. Ailesinin isteği üzerine Balıkesir’in Akçay ilçesine götürülen sanatçı, burada hayatını kaybetti.

Emre Törün, tiyatro sahnelerinin yanı sıra pek çok televizyon dizisi ve seslendirme projesinde yer alarak sanat camiasında geniş bir iz bıraktı. Daha önce hastalığı yendiği bilinen Törün’ün, kanserin yeniden karaciğerine sıçraması sonucu yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi, yakın dostu ve oyuncu Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, paylaşımında “Hayran olduğum, her sohbetinden yeni bir şeyler öğrendiğim canım Emre'm göç etti gitti. Kalbim çok acıyor. Hayat bazen gerçekten çok acımasız” ifadelerine yer verdi.