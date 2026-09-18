TJK’dan DÜNYA Gazetesi’ne ödül
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2025 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Törende, DÜNYA Gazetesi Yazarı İpek Yezdani’ye, “Ascot'ta da, Gazi’de de at koştu baht kazandı" başlıklı yazısından dolayı “En İyi Köşe Yazısı” Ödülü verildi.
Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını, TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve 2025 yılı Nimet Üyken Basın Yarışması Seçici Kurul Temsilcisi Yüksel Göktürk yaptı.
Göktürk, yarışmaya katılan eserlerin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), At Yarışı Yazarları Derneği ve Türkiye Jokey Kulübü temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirildiğini söyledi.
Ödül almaya hak kazananları kutlayan Göktürk, basın mensuplarının başarılarının artarak devam etmesini ve ülke atçılığına yönelik değerli çalışmalarını sürdürmelerini diledi.
Seçici kurulun yaptığı değerlendirme neticesinde, köşe yazısı kategorisinde, DÜNYA Yazarı İpek Yezdani’nin DÜNYA Gazetesi Plus ekinde yayınlanan “Ascot'ta da, Gazi'de de at koştu baht kazandı" başlıklı yazısı ödü aldı.