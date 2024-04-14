TMMOB: Ortada bir kaza var, demek ki gözden kaçan bir şeyler var

Atmaca, Antalya'da bir kişinin öldüğü, yaralıların olduğu ve birçok insanın saatlerce havada asılı kabinlerde mahsur kaldığı çok ciddi ve tehlikeli bir kazanın yaşandığını söyledi.

Büyük kayıplar verilmeden insanların kurtarıldığını belirten Atmaca, artık tüm yetkili kurum ve kuruluşların kazanın nedenine yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.

Teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Atmaca, teleferik kazasında bilirkişi ön raporuna göre de kazanın kontrol mekanizmasındaki eksikliklerden kaynaklı olduğu yönünde görüşün yer aldığını belirtti.

Bakımları ve periyodik kontrolleri kurallara uygun şekilde yapılan bir teleferikte kaza yaşanma olasılığının yok denecek kadar düşük olduğunu vurgulayan Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir kabinin yerinden çıkmadığını, çelik halatlar üzerinde olduğunu görüyoruz. Parçalanan kabinin de 5. sıradaki direğin devrilerek çarpması sonucu altının koptuğunu görmekteyiz. Olay sırasında bir yanık kokusundan bahsediliyor. Bu da metalin metale sürtünme olasılığını gösteriyor. Bir sıkışma olmuşsa tabii ki halat gerilmiştir. Kesinlikle kesici tertibat kesmiştir. Ama o anda direğe binen yüksek ağır yük cıvataların kesilmesine ve tamamen kopmasına neden olabilir. Peki bu cıvatalar kopmalı mıydı? Bu cıvataların tahribatsız muayeneleri, zamanında ve doğru bir şekilde yapıldı mı? Eğer bakımda herhangi bir noksanlık olmasaydı, kesinlikle bu olay yaşanmayacaktı. Ortada bir kaza var, demek ki gözden kaçan bir şeyler var."

Teleferik gibi mekanik ve elektrik aksamı çok yüksek olan sistemlerin bakımlarının nasıl yapılacağının belli olduğunu ve bunlara koşulsuz uyulması gerektiğini aktaran Atmaca, aylık ve yıllık bakımlarının mutlaka düzenli yapılması gerektiğini kaydetti.

Tünektepe'deki teleferik sisteminde ağır bakımı denilen yıllık bakımın yakın bir zamanda yapıldığını ifade eden Atmaca, şöyle devam etti:

"Yıllık bakımda cıvataların, kaynakların dayanımlarına da bakmak gerekiyor. Bir gevşeme, deformasyon, paslanma ya da korozyon var mı? Çelik halatlar üzerinde herhangi bir deformasyon var mı? Malzeme muayenelerinin yapılması lazım, bunu üçüncü taraf muayene kuruluşu dediğimiz, bu konuda akredite bir şirketin yapması lazım. Hepsinden öte yıllık periyodik kontrol lazım. Bu bakımların gerçekten olması gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını gösteren yıllık muayenelerin kesinlikle kamusal bir denetim mekanizması içinde olması gerekiyor."

Atmaca, kendi gözlemleriyle bilirkişi ön raporundaki tespitlerin uyuştuğunu sözlerine ekledi.