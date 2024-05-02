Togg faizsiz kredi kampanyasını uzattı: 800 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade

Nisan ayına özel finansman desteğiyle kullanıcılarla buluşan Togg T10X'in faizsiz kredi kampanyası için uzatma kararı alındı. Kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 800 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeyle ödeme seçeneği sunuluyor.

Başlangıçta nisan ayına özel olarak duyurulan kampanyaya dair şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, T10X siparişleri için farklı finansman avantajlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Togg, nisan ayına özel başlattığı kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye %0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunmaya başladı.

Dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye %1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek. En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL. T10X için Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden sipariş veriliyor.

7/24 kullanılabilen Trumore uygulaması kullanıcılara bayram boyunca da diledikleri yerden sipariş verme kolaylığı sağlayacak. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor."